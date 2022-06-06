Сборная России проведёт два товарищеских матча в сентябре

Тренер сборной России Николай Писарев рассказал о планах национальной команды на ближайший сбор.

«Сентябрьским сбором занимаются отделы РФС. Надеюсь, что сбор в сентябре будет. В каком формате? Формат предполагает две игры в сентябре, значит, две игры сыграем», — цитирует Писарева «Матч ТВ».

Напомним, что 2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне.

СМИ сообщают, что подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч с командой Ирана.

Ранее Вячеслав Колосков призвал сборную России не реагировать на слова Украинской ассоциации футбола.