Сборная России проведёт два товарищеских матча в сентябре

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Тренер сборной России Николай Писарев рассказал о планах национальной команды на ближайший сбор.
Сборная России проведёт два товарищеских матча в сентябре
  • РИА Новости

«Сентябрьским сбором занимаются отделы РФС. Надеюсь, что сбор в сентябре будет. В каком формате? Формат предполагает две игры в сентябре, значит, две игры сыграем», — цитирует Писарева «Матч ТВ».

Напомним, что 2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне. 

СМИ сообщают, что подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч с командой Ирана.

Ранее Вячеслав Колосков призвал сборную России не реагировать на слова Украинской ассоциации футбола.

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