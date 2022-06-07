Король Испании Филипп VI назвал Надаля повелителем теннисного мира

Король Испании Филипп VI прокомментировал победу Рафаэля Надаля на Открытом чемпионате Франции — 2022.

«Рафа, без сомнений, — величайший спортсмен в истории Испании. После матча я поблагодарил его. Испания должна помнить о нём ещё долгие годы. Надаль — король «Ролан Гаррос» и всего теннисного мира», — приводит слова Филиппа Tennis World USA.

Надаль разгромил Каспера Рууда и в 14-й раз за карьеру выиграл «Ролан Гаррос». Кроме того, теперь на его счету 22 титула турниров Большого шлема.

Ранее Надаль рассказал, как он смог выиграть Открытый чемпионат Франции — 2022 с травмированной стопой.