Король Испании Филипп VI назвал Надаля повелителем теннисного мира
- AP
«Рафа, без сомнений, — величайший спортсмен в истории Испании. После матча я поблагодарил его. Испания должна помнить о нём ещё долгие годы. Надаль — король «Ролан Гаррос» и всего теннисного мира», — приводит слова Филиппа Tennis World USA.
Надаль разгромил Каспера Рууда и в 14-й раз за карьеру выиграл «Ролан Гаррос». Кроме того, теперь на его счету 22 титула турниров Большого шлема.
Ранее Надаль рассказал, как он смог выиграть Открытый чемпионат Франции — 2022 с травмированной стопой.