Лайшев: дочь Тутберидзе всегда патриотично настроена на свою Родину

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал информацию о возможном переходе дочери Этери Тутберидзе, Дианы Дэвис, в сборную США.

«Я не могу ничего об этом сказать. У нас нет никакой информации по этому поводу. Дочка Тутберидзе заканчивала нашу школу «Самбо-70». Она всегда патриотично настроена на свою страну и Родину», — цитирует Лайшева Sport24.

По словам Дэйва Лиса, Этери Тутберидзе подтвердила информацию о переходе Дэвис в сборную США. Он также сообщил, что российский специалист хочет тренировать в США. Но Тутберидзе заявила, что эта новость является фейковой.

Напомним, что Дэвис и Глеб Смолкин на Олимпийских играх в Пекине заняли 14-е место в индивидуальном турнире.

Ранее Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о возможном переходе дочери Этери Тутберидзе, Дианы Дэвис, в сборную США.