Митрофанов рассказал о критериях вместимости стадиона для получения лицензии РФС-1

Заместитель генерального секретаря и директор по развитию Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов объяснил критерий о вместимости стадиона для получения лицензии РФС-1, из-за которого «Оренбург» не получил лицензию в сезоне-2020/21.

«Посещаемость в 10 тыс. — инициатива клубов РПЛ. Они руководствуются своей концепцией развития. Они утвердили это решение через бюро исполкома. При вместимости стадиона в 9999 человек лицензия РФС-1 клубу выдана не будет», — сказал Митрофанов журналистам.

В сезоне-2020/21 «Оренбург» занял второе место в турнирной таблице ФНЛ, однако не смог получить лицензию на выступление в РПЛ. В сезоне-2021/22 команда из Оренбурга обыграла «Уфу» в стыковых матчах и вернулась в высший дивизион.

Ранее Митрофанов рассказал, какие последствия могут быть, если воронежский «Факел» не решит проблему со своим стадионом.