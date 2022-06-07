Митрофанов рассказал о критериях вместимости стадиона для получения лицензии РФС-1

Короткая ссылка
Заместитель генерального секретаря и директор по развитию Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов объяснил критерий о вместимости стадиона для получения лицензии РФС-1, из-за которого «Оренбург» не получил лицензию в сезоне-2020/21.
Митрофанов рассказал о критериях вместимости стадиона для получения лицензии РФС-1
  • РИА Новости

«Посещаемость в 10 тыс. — инициатива клубов РПЛ. Они руководствуются своей концепцией развития. Они утвердили это решение через бюро исполкома. При вместимости стадиона в 9999 человек лицензия РФС-1 клубу выдана не будет», — сказал Митрофанов журналистам.

В сезоне-2020/21 «Оренбург» занял второе место в турнирной таблице ФНЛ, однако не смог получить лицензию на выступление в РПЛ. В сезоне-2021/22 команда из Оренбурга обыграла «Уфу» в стыковых матчах и вернулась в высший дивизион.

Ранее Митрофанов рассказал, какие последствия могут быть, если воронежский «Факел» не решит проблему со своим стадионом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить