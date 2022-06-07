Тарасова высказалась о повышении возрастного ценза в фигурном катании
- РИА Новости
«Изменение возрастного ценза никак не скажется на российских спортсменках. Мы всё равно будем первыми!» — цитирует Тарасову «Чемпионат».
На конгрессе ISU в Пхукете, который проходит с 6 по 10 июня, за повышение ценза проголосовали 100 человек, против — 16, двое воздержались.
Нововведение вступает в силу с сезона-2023/24 — возраст поднимется до 16 лет, а в сезоне-2024/25 — до 17. Возрастной ценз было решено поднять и в остальных дисциплинах ISU — в конькобежном спорте и в шорт-треке.
Ранее Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о возможном переходе дочери Этери Тутберидзе, Дианы Дэвис, в сборную США.