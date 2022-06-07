Тарасова высказалась о повышении возрастного ценза в фигурном катании

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) поэтапно повысить возрастной ценз до 17 лет.

«Изменение возрастного ценза никак не скажется на российских спортсменках. Мы всё равно будем первыми!» — цитирует Тарасову «Чемпионат».

На конгрессе ISU в Пхукете, который проходит с 6 по 10 июня, за повышение ценза проголосовали 100 человек, против — 16, двое воздержались.

Нововведение вступает в силу с сезона-2023/24 — возраст поднимется до 16 лет, а в сезоне-2024/25 — до 17. Возрастной ценз было решено поднять и в остальных дисциплинах ISU — в конькобежном спорте и в шорт-треке.

Ранее Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о возможном переходе дочери Этери Тутберидзе, Дианы Дэвис, в сборную США.