Захаров: хорошо, что наша позиция была услышана на конгрессе ISU

Олимпийский чемпион в шорт-треке Руслан Захаров удовлетворён, что письмо комиссии спортсменов Союза конькобежцев России было озвучено на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU).

«Хорошо, что наши слова и наша позиция были услышаны, надеюсь, что это повлияет на здравый смысл людей. Будем ждать следующего решения. Надеюсь, оно будет раньше, чем через год», — цитирует Захарова «Матч ТВ».

Он также заявил, что команда готовится к международному сезону, несмотря на отстранение.

7 июня конгресс ISU продлил отстранение российских спортсменов от международных турниров. Решение было принято на конгрессе ISU в Пхукете, который проходит с 6 по 10 июня.

Ранее ISU отклонил принятие поправки, позволяющей отстранить ФФККР от членства.