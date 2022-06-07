Шубенков рассказал, как Смолов поменял его представление о футболистах

Чемпион мира по лёгкой атлетике Сергей Шубенков прокомментировал критику в адрес российских футболистов со стороны других спортсменов из-за высоких зарплат.

«По большому счёту я с олимпийцами согласен: с такими деньгами можно бы и получше результаты показывать, раз получается у людей и без таких денег. Но вы же понимаете, что я сейчас говорю всё это только от зависти», — цитирует Шубенкова «Чемпионат».

Он добавил, что поменял своё мнение о футболистах, посмотрев интервью Фёдора Смолова. По мнению легкоатлета, футболист показал себя с рассудительной стороны, правильно с точки зрения русского языка отвечая на вопросы.

Ранее Михаил Лихачёв раскритиковал игру Смолова за «Динамо».