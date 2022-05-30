Лихачёв раскритиковал игру Смолова за «Динамо»

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв оценил выступление Фёдора Смолова за «Динамо».

«Что я могу поделать, это выбор тренерского штаба, плюс «Динамо» никогда играло в два нападающих, но сделало это в последнем матче сезона. Наверно, попытались отзеркалить схему «Спартака», но получилось так себе, честно говоря», — цитирует Лихачёва «Спорт-Экспресс».

31-летний форвард 12 января перешёл из «Локомотива» в «Динамо». Его контракт с новым клубом рассчитан на полтора года с опцией продления ещё на один сезон. Он выступал за «Динамо» с 2007 по 2015 год с перерывом на аренды.

Ранее Смолов поблагодарил болельщиков «Динамо» за поддержку в финале Кубка России.