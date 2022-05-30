Смолов поблагодарил болельщиков «Динамо» за поддержку в финале Кубка России

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов после поражения от «Спартака» в финале Кубка России обратился к фанатам бело-голубых.

«Спасибо большое, парни! Пацаны, извините! Вы болели очень хорошо. Парни, в следующем году выиграем, обещаю! Спасибо большое», — цитирует Смолова «Спорт-Экспресс».

«Спартак» нанёс поражение «Динамо» со счётом 2:1.

В составе «Спартака» голами отметились Александр Соболев (11') и Квинси Промес (73'). У «Динамо» отличился Арсен Захарян (55').

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин в компенсированное время не реализовал пенальти.

Ранее главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поздравил «Спартак» с победой в Кубке России по футболу сезона-2021/22.