Источник: Тутберидзе хочет тренировать в США
- РИА Новости
«Она хочет тренировать в США, но это невозможно. У неё слишком много фигуристов, и они не могут их привезти. Она сказала, что хотела бы, если бы была возможность», — написал Лис в своих социальных сетях.
В настоящий момент Тутберидзе находится в США, где проводит время со своей единственной дочерью Дианой Дэвис, которая выступает в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным. Дуэт входит в состав сборной России.
Напомним, что российскому специалисту разрешили посещать тренировки дочери в качества родителя, но ей нельзя находиться у бортика.
Ранее конгресс ISU продлил отстранение российских спортсменов от международных турниров.