Источник: Тутберидзе хочет тренировать в США

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Журналист Дэйв Лис заявил о желании российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе продолжить свою деятельность в США.
Источник: Тутберидзе хочет тренировать в США
  • РИА Новости

«Она хочет тренировать в США, но это невозможно. У неё слишком много фигуристов, и они не могут их привезти. Она сказала, что хотела бы, если бы была возможность», — написал Лис в своих социальных сетях.

В настоящий момент Тутберидзе находится в США, где проводит время со своей единственной дочерью Дианой Дэвис, которая выступает в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным. Дуэт входит в состав сборной России.

Напомним, что российскому специалисту разрешили посещать тренировки дочери в качества родителя, но ей нельзя находиться у бортика.

Ранее конгресс ISU продлил отстранение российских спортсменов от международных турниров.

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