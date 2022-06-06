Мостовой — о Бакаеве: это потеря для «Спартака» и приобретение для «Зенита»

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Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой отреагировал на информацию о переходе экс-полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева в «Зенит».

«Всегда рассматривал Бакаева как очень хорошего игрока, особенно для «Спартака». Неправильно, но что же здесь сказать. Это потеря для «Спартака» и приобретение для «Зенита», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

Бакаев является воспитанником «Спартака». Всего за красно-белых россиянин провёл 105 матчей, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач.

Ранее Мостовой отреагировал на информацию об играх сборной России в сентябре.

 

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