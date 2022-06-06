Мостовой — о Бакаеве: это потеря для «Спартака» и приобретение для «Зенита»
«Всегда рассматривал Бакаева как очень хорошего игрока, особенно для «Спартака». Неправильно, но что же здесь сказать. Это потеря для «Спартака» и приобретение для «Зенита», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».
Бакаев является воспитанником «Спартака». Всего за красно-белых россиянин провёл 105 матчей, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач.
Ранее Мостовой отреагировал на информацию об играх сборной России в сентябре.