Кавазашвили отреагировал на возможное возвращение Бердыева в РПЛ

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о возможном возвращении бывшего главного тренера «Рубина» Курбана Бердыева в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

«Честь и хвала ему, если он выведет «Рубин» обратно. Так что, если Бердыев вернётся в Казань и они выиграют ФНЛ, а я не сомневаюсь, что они выиграют, то ему дадут звание Героя и он будет национальным героем Республики Татарстан», — приводит слова Кавазашвили Betonmobile.ru.

6 июня «Кайрат» объявил о расторжении контракта с Бердыевым по обоюдному согласию сторон. Российский тренер возглавил клуб в августе 2021 года. Команда занимает восьмое место в КПЛ после 12 туров.

Напомним, что «Рубин» в драматичном матче 30-го тура РПЛ уступил «Уфе» со счётом 1:2. Таким образом, казанский клуб опустился на 15-ю позицию в турнирной таблице и напрямую вылетел в ФНЛ. В начале весны команду покинула большая часть легионеров из-за ситуации на Украине.

Ранее Бердыев сообщил, что удивлён слухами о его возможном назначении главным тренером тульского «Арсенала».