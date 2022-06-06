Бердыев: слухи о назначении главным тренером тульского «Арсенала» вызывают удивление

Российский специалист Курбан Бердыев сообщил, что удивлён слухами о его возможном назначении главным тренером тульского «Арсенала».

«Я вообще в первый раз слышу об этом. У меня всё это вызывает удивление, потому что сам в первый раз прочитал», — приводит слова Бердыева РИА Новости.

6 июня «Кайрат» объявил о расторжении контракта с Бердыевым по обоюдному согласию сторон. Российский тренер возглавил клуб в августе 2021 года. Команда занимает восьмое место в КПЛ после 12 туров.

Ранее бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал уход Курбана Бердыева из «Кайрата».