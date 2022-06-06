Сёмин заявил, что Бердыев будет востребован в России после ухода из «Кайрата»

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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал уход Курбана Бердыева из «Кайрата».
Сёмин заявил, что Бердыев будет востребован в России после ухода из «Кайрата»
  • РИА Новости

«Мы по сей день помним его успешные матчи с «Барселоной». Он уникален в построении команды и тактике. Думаю, он будет востребован у нас», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

6 июня «Кайрат» объявил о расторжении контракта с Бердыевым по обоюдному согласию сторон. Российский тренер возглавил клуб в августе 2021 года. Команда занимает восьмое место в КПЛ после 12 туров.

Ранее сообщалось, что Бердыев возглавит тульский «Арсенал».

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