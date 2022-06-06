Источник: Бердыев возглавит тульский «Арсенал»

Российский специалист Курбан Бердыев после ухода из казахстанского «Кайрата» может возглавить тульский «Арсенал».

По информации СпортРадар.kz, Бердыев перейдёт в тульский клуб вместе со своими ассистентами Иваном Данильянцем, Дмитрием Кириченко, Андреем Мацюрой и Эдуардом Кундуховым.

6 июня «Кайрат» объявил о расторжении контракта с Бердыевым по обоюдному согласию сторон. Российский тренер возглавил клуб в августе 2021 года. Команда занимает восьмое место в КПЛ после 12 туров.

Ранее Геннадий Орлов предложил Курбана Бердыева или Сергея Семака на пост тренера сборной России.