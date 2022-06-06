Источник: Кокорин и «Фиорентина» ведут переговоры о расторжении контракта

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может расторгнуть контракт с итальянским клубом.

«Фиорентина» ведёт переговоры с нападающим Александром Кокориным о досрочном расторжении контракта, об этом сообщает в Twitter Николо Скира.

Кокорин в нынешнем сезоне вышел на поле в составе флорентийского клуба шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года. Контракт нападающего с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2024 года.

Ранее бывший спортивный директор итальянской «Фиорентины» Оресте Чинквини оценил шансы российского нападающего Александра Кокорина остаться в итальянском клубе.