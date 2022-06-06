Дзагоев: если посмотреть на таблицу — результата у ЦСКА нет

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Бывший игрок ЦСКА Алан Дзагоев поделился мнением о работе главного тренера клуба Алексея Березуцкого.
Дзагоев: если посмотреть на таблицу — результата у ЦСКА нет
  • РИА Новости

«У меня нет объяснения, почему весной ЦСКА так резко развалился. Только что команда играла, а потом — нет. Вроде новички пришли, первые пять матчей мы выиграли, а после паузы на сборную всё изменилось. Я вообще тогда думал, что мы будем за чемпионство бороться», — приводит слова Дзагоева «Чемпионат».

По его словам, Алексей Березуцкий всё делал правильно, и местами у ЦСКА действительно стала налаживаться игра.

«Но если посмотреть на таблицу — результата нет», — заключил Дзагоев.

Дзагоев присоединился к команде в 2008 году. Футболист провёл за красно-синих 397 игр, забил 77 голов, стал трёхкратным чемпионом России, четырёхкратным обладателем Кубка России и Суперкубка России.

Ранее Дзагоев рассказал, что подал документы в тренерскую школу

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