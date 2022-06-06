Дзагоев: если посмотреть на таблицу — результата у ЦСКА нет
- РИА Новости
«У меня нет объяснения, почему весной ЦСКА так резко развалился. Только что команда играла, а потом — нет. Вроде новички пришли, первые пять матчей мы выиграли, а после паузы на сборную всё изменилось. Я вообще тогда думал, что мы будем за чемпионство бороться», — приводит слова Дзагоева «Чемпионат».
По его словам, Алексей Березуцкий всё делал правильно, и местами у ЦСКА действительно стала налаживаться игра.
«Но если посмотреть на таблицу — результата нет», — заключил Дзагоев.
Дзагоев присоединился к команде в 2008 году. Футболист провёл за красно-синих 397 игр, забил 77 голов, стал трёхкратным чемпионом России, четырёхкратным обладателем Кубка России и Суперкубка России.
Ранее Дзагоев рассказал, что подал документы в тренерскую школу