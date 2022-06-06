В «Химках» сообщили, что Ульянов исполняет обязанности генерального директора клуба

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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, что Дмитрий Ульянов исполняет обязанности генерального директора клуба.
В «Химках» сообщили, что Ульянов исполняет обязанности генерального директора клуба
  • РИА Новости

«Он работает, как заместитель генерального директора клуба — у него есть право подписи. Он исполняет должностные обязанности, пока мы не подберём нового генерального директора», — цитирует Терюшкова «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что на данный момент с советом учредителей клуба обсуждаются кандидатуры.

«Хотели побыстрее, но подходим вдумчиво. До конца июня мы примем решение», — добавил Терюшков.

Напомним, что 5 мая бывший генеральный директор «Химок» Владимир Габулов покинул свой пост по собственному желанию.

Ранее Габулов заявил, что открыт для предложений из РПЛ и ФНЛ.

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