Габулов заявил, что открыт для предложений из РПЛ и ФНЛ

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Бывший генеральный директор «Химок» Владимир Габулов рассказал, что открыт для предложений по новой работе.
Габулов заявил, что открыт для предложений из РПЛ и ФНЛ
  • РИА Новости

«Предложения от клубов? Сейчас сложно о чём-либо говорить. Я открыт для предложений. Мне не принципиально, будет это РПЛ или ФНЛ. Главное, чтобы это был интересный, стабильный, надёжный проект», — приводит слова Габулова «Чемпионат».

Он также отметил, что для него самое важное, чтобы проект создавался в созидательном ключе.

38-летний функционер занимал должность гендиректора «Химок» с декабря 2021 года.

После матча 27-го тура чемпионата России по футболу с «Уфой» Габулов вошёл в судейскую, где на повышенных тонах поговорил с арбитром Кириллом Левниковым. Данное действие отмечено в протоколе делегата матча.

Нарушение регламента может повлечь за собой санкции. После этого, 5 мая Габулов покинул свой пост по собственному желанию.

Ранее Габулов рассказал, как поднять уровень российского футбола.

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