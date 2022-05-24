Габулов рассказал, как поднять уровень российского футбола

Бывший генеральный директор «Химок» Владимир Габулов считает, что сейчас стоит больше внимания уделить развитию детско-юношеского футбола и низшим профессиональным лигам.

«Считаю, что в масштабе нашей страны, тем более в текущей ситуации, нужно принимать решения, которые дадут толчок для развития футбола. Сегодняшнюю ситуацию нужно использовать как уникальную возможность дальнейшего развития: уделить больше внимания развитию детско-юношеского футбола, низшим профессиональным лигам», — цитирует Габулова «Чемпионат».

По его словам, стоит обратить внимание на подготовку тренерских и управленческих кадров, создавая условия для тренировок и игр. Он также отметил, что футбол больше несёт не экономическую составляющую, а социальную, потому что чем больше болельщиков будут видеть лучшие клубы на стадионах своих городов, тем больше желания будет у молодых ребят заниматься футболом.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков объяснил, в каком случае одобрит расширение Российской премьер-лиги (РПЛ).