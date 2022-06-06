Кавазашвили предположил, что в российском футболе судьи проявляют антагонизм к «Спартаку»

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Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал высказывание владельца московского клуба Леонида Федуна, который заявил, что Российская премьер-лига (РПЛ) зациклена на чемпионстве одной команды.
Кавазашвили предположил, что в российском футболе судьи проявляют антагонизм к «Спартаку»
  • РИА Новости

«Спартак» всегда был раздражителем для любой команды. Я ни на что не намекаю, но в последнее время российским футболом руководят зенитовские газпромовцы. И каким-то образом появляются прикормленные судьи, которые проявляют лояльность к «Зениту» и антагонизм в отношении «Спартака», — приводит слова Кавазашвили «Спорт день за днём».

Он также отметил, что за 19 лет, на протяжении которых Федун руководит командой, ежегодно происходят ситуации с ошибками судей не в пользу московской команды.

Напомним, что Федун заявил, что у «Спартака» изначально не было шансов на чемпионство, а также что клуб не досчитался 13 очков из-за судейских решений.

«Спартак» в финале КР обыграл «Динамо» (2:1). В чемпионате России красно-белые финишировали на десятом месте. «Зенит» досрочно завоевал золотую медаль.

Ранее главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал высказывание владельца «Спартака» Леонида Федуна о том, что его клуб не мог рассчитывать на чемпионство.

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