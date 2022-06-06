Радимов: мнение Федуна точно не проблема «Зенита»

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Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал высказывание владельца «Спартака» Леонида Федуна о том, что его клуб не мог рассчитывать на чемпионство.
Радимов: мнение Федуна точно не проблема «Зенита»
  • РИА Новости

«Мнение Федуна точно не проблема «Зенита». Тут даже отвечать бесполезно. Может быть, проблема в самих клубах, а не в «Зените»? Вы сами ответили на свой вопрос», — цитирует Радимова «Чемпионат».

Напомним, что «Спартак» занял десятое место в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2021/22. При этом красно-белые выиграли Кубок России, обыграв в финале «Динамо» (1:2). По ходу футбольного года клуб сменил на посту главного тренера Руя Виторию на Паоло Ваноли.

«Зенит» по итогам сезона завоевал чемпионство. Таким образом, победа в чемпионате стала для санкт-петербургского клуба четвёртой подряд.

Ранее бывший тренер «Рубина» и «Локомотива» Ринат Билялетдинов отреагировал на слова владельца «Спартака» Леонида Федуна о том, что красно-белые не могли рассчитывать на чемпионство.

 

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