Билялетдинов — о словах Федуна: «Зенит» — более квалифицированная команда по качеству игроков

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Бывший тренер «Рубина» и «Локомотива» Ринат Билялетдинов отреагировал на высказывания владельца «Спартака» Леонида Федуна о том, что его клуб не мог рассчитывать на чемпионство.
Билялетдинов — о словах Федуна: «Зенит» — более квалифицированная команда по качеству игроков
  • РИА Новости

«Зенит» — более квалифицированная команда по качеству игроков и по глубине состава. Несмотря на потерю Азмуна, уход Ракицкого, рисунок сохранялся. Хотя были неудачи, но отсутствовали длительные и неожиданные. Поэтому такое суждение и было перед чемпионатом, что «Зенит» — самый вероятный чемпион», — цитирует Билялетдинова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Спартак» занял десятое место в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2021/22. При этом красно-белые выиграли Кубок России обыграв в финале «Динамо» (1:2). По ходу футбольного года клуб сменил на посту главного тренера Руя Виторию на Паоло Ваноли. 

«Зенит» завоевал чемпионство. Таким образом, победа в чемпионате стала для санкт-петербургского клуба четвёртой подряд.

Ранее Федун заявил, что красно-белые могли занять более высокую позицию в турнирной таблице РПЛ.

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