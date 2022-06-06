«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Милнером

36-летний английский полузащитник Джеймс Милнер продлил контракт с «Ливерпулем».

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Новый контракт рассчитан до конца сезона-2022/2023.

Милнер перешёл в «Ливерпуль» в 2015 году на правах свободного агента. С тех пор он провёл за клуб 289 матчей. В сезоне-2021/2022 он принял участие в 35 играх во всех турнирах и отметился тремя результативными передачами.

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал завоевание серебряных медалей чемпионата Англии по футболу сезона-2021/22.