«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Милнером

Короткая ссылка
36-летний английский полузащитник Джеймс Милнер продлил контракт с «Ливерпулем».
«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Милнером
  • AP

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Новый контракт рассчитан до конца сезона-2022/2023.

Милнер перешёл в «Ливерпуль» в 2015 году на правах свободного агента. С тех пор он провёл за клуб 289 матчей. В сезоне-2021/2022 он принял участие в 35 играх во всех турнирах и отметился тремя результативными передачами.

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал завоевание серебряных медалей чемпионата Англии по футболу сезона-2021/22.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить