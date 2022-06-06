Тарханов считает, что в «Зените» у Бакаева появится перспектива для прогресса

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Известный тренер Александр Тарханов высказался о будущем полузащитника Зелимхана Бакаева, который летом покинул «Спартак».
Тарханов считает, что в «Зените» у Бакаева появится перспектива для прогресса
  • РИА Новости

«Учитывая, что российских игроков с хорошим дриблингом у нас не так много, то, наверное, «Спартак» должен был продлить контракт. Если «Зенит», то это хорошая перспектива для дальнейшего роста. Возможно, даже лучше, чем «Спартак». Всё-таки Сергей Семак уже хороший тренер, знающий, как готовить футболистов», — приводит слова Тарханова Rusfootball.

Он также отметил, что Бакаев может подойти «Динамо». По его словам, полузащитнику сейчас важно попасть к хорошему тренеру, чтобы поднять свой уровень.

Бакаев является воспитанником «Спартака». Всего за красно-белых россиянин провёл 105 матчей, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач. В составе московского клуба Бакаев выиграл Суперкубок России — 2017 и Кубок России — 2022.

Ранее ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили раскритиковал руководство московской команды за решение расстаться с Бакаевым.

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