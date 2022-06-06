Кавазашвили считает, что Ваноли совершил ошибку, отпустив Бакаева из «Спартака»

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили раскритиковал руководство московской команды за решение расстаться с полузащитником Зелимханом Бакаевым.

«Как «Спартак» позволяет уйти своему воспитаннику — Зелимхану Бакаеву? Я просто обалдел от этого решения руководства! Думаю, Паоло Ваноли сошёл с ума. Как можно было не сохранить Бакаева? Зелимхан — футболист сборной России», — приводит слова Кавазашвили «Матч ТВ».

Он сравнил Бакаева с Артёмом Дзюбой, который в своё время тоже оказался не нужен «Спартаку», но после перехода в «Зенит» стал одним из лучших игроков в России. По его словам, Ваноли обязан был выпустить полузащитника в финале Кубка России.

Бакаев является воспитанником «Спартака». Всего за красно-белых россиянин провёл 105 матчей, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач. В составе московского клуба Бакаев выиграл Суперкубок России — 2017 и Кубок России — 2022.

Ранее Кавазашвили прокомментировал уход Юрия Жиркова из подмосковных «Химок».