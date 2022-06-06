Наумов: Бердыев рассчитывает на предложения российских клубов

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о возможном переходе Курбана Бердыева в тульский «Арсенал» из «Кайрата».

«ФНЛ? Ну и что? Задачу ему поставят, он её решит. Он же и слабые команды тренировал, и сильные тоже. Это же, наоборот, возвращение Бердыева на российскую арену. Представим, что он выигрывает ФНЛ и попадает в РПЛ. Я думаю, что он хочет этот шанс использовать», — приводит слова Наумова «Спорт день за днём».

Он также подчеркнул, что Бердыев является очень амбициозным тренером.

«Я думаю, что для него это шанс возвращения в Россию. Дальше будут обязательно какие-то предложения. Он на это и рассчитывает», — заключил Наумов.

6 июня «Кайрат» объявил о расторжении контракта с Бердыевым по обоюдному согласию сторон. Российский тренер возглавил клуб в августе 2021 года. Команда занимает восьмое место в КПЛ после 12 туров.

Ранее бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал уход Курбана Бердыева из «Кайрата».