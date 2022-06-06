Федун — о пенальти в финале КР: я матерился, потому что одиннадцатиметрового не было

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, какие эмоции испытывал от назначения пенальти в финальном матче Кубка России с «Динамо».

«Честно говоря, я матерился. Было не очень удобно, поскольку рядом сидели достаточно высокопоставленные персоны. На самом деле я понимал, что пенальти нет», — заявил Федун в интервью YouTube-каналу красно-белых.

«Спартак» обыграл «Динамо» со счётом 2:1 и четвёртый раз в своей истории завоевал Кубок России. В компенсированное время бело-голубые получили право на пенальти, но Даниил Фомин пробил выше ворот.

Ранее Андрей Тихонов раскритиковал Наиля Умярова, помешавшего Даниилу Фомину при пенальти в финале Кубка России.