Агент Мрзляка: мы ведём переговоры с тремя российскими клубами

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Агент Марсель Качинари, представляющий интересы бывшего полузащитника «Уфы» Филипа Мрзляка, рассказал о будущем своего подопечного.
Агент Мрзляка: мы ведём переговоры с тремя российскими клубами
  • РИА Новости

«Переговоры продолжаются, до конца этой недели должна наступить окончательная ясность. Но мы ведём переговоры уже не с двумя, а с тремя российскими клубами», — приводит слова Качинари «РБ Спорт».

Он также отметил, что среди этих команд нет никого из топ-5. По его словам, основными критериями для выбора клуба являются стабильность проекта и его будущее.

В сезоне-2021/22 хорватский полузащитник провёл в составе «Уфы» 27 матчей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее Качинари рассказал о планах Мрзляка.

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