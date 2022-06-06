Касаткина поднялась на 12-е место в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённый рейтинг спортсменок.

Дарья Касаткина благодаря выходу в полуфинал «Ролан Гаррос» с 20-й позиции поднялась на 12-ю. Следом среди россиянок расположилась Вероника Кудерметова (24-е место). В топ-30 также вошли Людмила Самсонова (28-я) и Екатерина Александрова (30-я).

Лидером рейтинга по-прежнему является полячка Ига Свёнтек. На второе место поднялась эстонка Анетт Контавейт, тройку замкнула испанка Паула Бадоса.

Ранее Рафаэль Надаль рассказал, что играл на «Ролан Гаррос» с онемевшей стопой.