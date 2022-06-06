Колосков считает, что сборной Украины не дадут wild card для участия в ЧМ-2022

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал непопадание сборной Украины в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Хорошо, что Уэльс сыграл на победу, несмотря на все домыслы вокруг этого матча. Мол, могли «отдать» в знак признательности и тому подобное. Я сразу сказал, что это в профессиональном футболе невозможно», — цитирует Колоскова «Матч ТВ».

Он добавил, что спорт есть спорт, где никакие политические нюансы не играют роли. Он также отметил, что ФИФА всегда следует своему регламенту, поэтому не может быть и речи о специальном wild card для украинцев.

Напомним, что в финале квалификации ЧМ-2022 сборная Украины уступила команде Уэльса (0:1). В последний раз украинцы принимали участие в мировом первенстве в 2006 году. Тогда команда дошла до четвертьфинала.

Уэльс же сыграет с Англией, Ираном и США в групповом этапе финальной стадии чемпионата мира — 2022 в Катаре.

Ранее УАФ после непопадания Украины на ЧМ-2022 пошутила над Россией.