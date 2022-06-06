Юран: Дзагоев уже наигрался и навыигрывал, а «Химкам» нужны голодные футболисты

Главный тренер «Химок» Сергей Юран оценил вероятность перехода полузащитника Алана Дзагоева в подмосковную команду после ухода из ЦСКА.

«При всём уважении к Дзагоеву, он из тех, кто наигрался и навыигрывал трофеев. А «Химкам» нужны голодные футболисты. Не обязательно молодые», — цитирует Юрана «Спорт-Экспресс».

Он также добавил, что не пригласил бы в команду Александра Кокорина, потому что футболист не реализует свой талант, данный от природы.

Напомним, что «Химки» разгромили «СКА-Хабаровск» (3:0) во втором стыковом матче и сохранили прописку в РПЛ. В первой игре победу одержала команда с Дальнего Востока (1:0).

Ранее Терюшков заявил, что «Химки» показали фантастический результат во второй части сезона-2021/22.