Терюшков: «Химки» показали фантастический результат во второй части сезона-2021/22

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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал успехи подмосковного клуба во второй части чемпионата России по футболу сезона-2021/22.
Терюшков: «Химки» показали фантастический результат во второй части сезона-2021/22
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Сезон получился рваным. Никто не думал, что осеннюю часть закончим на последнем месте с 14 очками. То, что сделали во второй части сезона, считаю фантастическим результатом, получилось 18 очков за 12 туров, серьёзный результат», — цитирует Терюшкова ТАСС.

Он признался, что после первого стыкового матча со «СКА-Хабаровском» чувствовалась нервозность.

«Но ребята профессионалы, понимали, что стоит на кону. Юран тоже всё прекрасно понимал, вышли на поле монолитным коллективом — сложно кого-то выделить, все бились на каждом участке, могли больше забивать», — заключил он.

«Химки» разгромили «СКА-Хабаровск» (3:0) во втором стыковом матче и сохранили прописку в РПЛ. В первой игре победу одержала команда с Дальнего Востока (1:0).

Ранее нападающий «СКА-Хабаровск» Давид Караев рассказал, что шокирован поражением от «Химок».

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