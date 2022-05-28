Нападающий «СКА-Хабаровска» Караев шокирован поражением от «Химок»
- РИА Новости
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«Сам в шоке. Мы весь год шли к этому. Жили, так сказать, Премьер-лигой. И так получилось, что не смогли порадовать болельщиков. Надеюсь, СКА добьётся своего, так как команда хочет играть в РПЛ. Не знаю, что не получилось. Сейчас очень трудно говорить», — приводит слова Караева Sport24.
Он также отметил, что команде необходимо было реализовывать больше моментов в первом матче на домашнем стадионе. По его словам, на второй матч команда вышла с настроем на победу, однако ей чего-то не хватило для успеха.
Счёт первого матча «СКА-Хабаровск» — «Химки» — 1:0 в пользу хабаровчан. Таким образом, подмосковная команда по сумме двух матчей (3:1) обыграла хабаровчан и сохранила прописку в РПЛ в сезоне-2022/23.
Ранее сообщалось, что «Химки» на своём поле обыграли «СКА-Хабаровск» в рамках ответного стыкового матча за право выступать в РПЛ.