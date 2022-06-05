Тренер сборной Уэльса считает, что его команда была великолепна в матче с Украиной

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Главный тренер сборной Уэльса Роб Пейдж прокомментировал победу над командой Украины в финальном стыковом матче за выход на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре.

«Это был эмоциональный матч. Временами было неспокойно, но мы сумели справиться. В общем, мы были великолепны. Болельщики были невероятны. Они помогали нам с первой и до 96-й минуты», — цитирует Пейджа сайт УЕФА.

По его словам, перед игрой он был приятно взволнован, так как доверяет своим подопечным и видел их работу на тренировках.

Сборная Уэльса в Кардиффе обыграла команду Украины со счётом 1:0 благодаря автоголу Андрея Ярмоленко и впервые с 1958 года пробилась на чемпионат мира. В Катаре валлийцы на групповом этапе сыграют с американцами, англичанами и иранцами. 

Ранее полузащитник сборной Уэльса Гарет Бэйл назвал выход на ЧМ-2022 величайшим результатом в истории своей национальной команды.

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