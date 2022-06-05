Бэйл назвал выход на ЧМ-2022 величайшим результатом в истории Уэльса
«Это величайший результат в истории сборной Уэльса. Мы все в восторге. Мы мечтали об этом и добивались этого с самого начала», — цитирует Бэйла сайт УЕФА.
Он также посвятил победу фанатам команды и признался, что не может подобрать слова для описания своих эмоций.
«В последние недели я мало что мог делать из-за проблем со спиной, но помогал чем мог. Я отдал все силы сегодня», — заключил игрок.
Сборная Уэльса в Кардиффе обыграла команду Украины со счётом 1:0 благодаря автоголу Андрея Ярмоленко и впервые с 1958 года пробилась на чемпионат мира. В Катаре валлийцы на групповом этапе сыграют с американцами, англичанами и иранцами.
Ранее тренер сборной Украины Александр Петраков заявил, что ощущает пустоту после поражения от Уэльса.