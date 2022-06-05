Бэйл назвал выход на ЧМ-2022 величайшим результатом в истории Уэльса

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Полузащитник сборной Уэльса Гарет Бэйл прокомментировал победу над командой Украины в финальном стыковом матче за выход на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре.

«Это величайший результат в истории сборной Уэльса. Мы все в восторге. Мы мечтали об этом и добивались этого с самого начала», — цитирует Бэйла сайт УЕФА.

Он также посвятил победу фанатам команды и признался, что не может подобрать слова для описания своих эмоций.

«В последние недели я мало что мог делать из-за проблем со спиной, но помогал чем мог. Я отдал все силы сегодня», — заключил игрок.

Сборная Уэльса в Кардиффе обыграла команду Украины со счётом 1:0 благодаря автоголу Андрея Ярмоленко и впервые с 1958 года пробилась на чемпионат мира. В Катаре валлийцы на групповом этапе сыграют с американцами, англичанами и иранцами. 

Ранее тренер сборной Украины Александр Петраков заявил, что ощущает пустоту после поражения от Уэльса.

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