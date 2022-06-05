Малиновский, Зинченко и Ярмоленко выйдут в стартовом составе в матче Украина — Уэльс

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Сборные Украины и Шотландии назвали стартовые составы команд на финальный матч квалификации чемпионата мира — 2022 в Катаре.
Малиновский, Зинченко и Ярмоленко выйдут в стартовом составе в матче Украина — Уэльс
  • AP
  • © Rui Vieira

В составе Украины на поле с первых минут выйдут Бущан, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев, Степаненко, Малиновский, Зинченко, Цыганков, Ярмоленко, Яремчук.

В стартовый состав Уэльса попали Хеннесси, Робертс, Ампаду, Родон, Б. Дэвис, Н. Уильямс, Аллен, Рэмси, Джеймс, Бэйл, Мур.

Встреча между командами пройдёт на стадионе «Кардиф Сити». Начало — в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что РФС направил протест в ФИФА в связи с нарушением Украинской ассоциацией футбола правил организации.

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