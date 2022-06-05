Кавазашвили — о словах Бэйла про сборную Украины: он признаёт политизированность Европы

Короткая ссылка
Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на слова капитана сборной Уэльса форварда Гарета Бэйла о том, что не будет извиняться перед Украиной в случае победы над ними в финальном матче квалификации чемпионата мира 2022 года.
Кавазашвили — о словах Бэйла про сборную Украины: он признаёт политизированность Европы
  • AP
  • © Matt Dunham

«Если победить сборную страны, участвующей в боевых действиях, то надо извиняться? Бэйл, конечно, прекрасный футболист, но своими словами он признаёт, что вся Европа политизирована», — цитирует Кавазашвили РИА Новости.

Сборная Украины в полуфинале стыковых матчей ЧМ-2022 обыграла Шотландию. Встреча в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Финальный матч между Украиной и Уэльсом пройдёт 5 июня в 19:00 мск.

Ранее Бэйл поделился ожиданиями от финального матча с командой Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить