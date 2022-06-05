Кавазашвили — о словах Бэйла про сборную Украины: он признаёт политизированность Европы

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на слова капитана сборной Уэльса форварда Гарета Бэйла о том, что не будет извиняться перед Украиной в случае победы над ними в финальном матче квалификации чемпионата мира 2022 года.

«Если победить сборную страны, участвующей в боевых действиях, то надо извиняться? Бэйл, конечно, прекрасный футболист, но своими словами он признаёт, что вся Европа политизирована», — цитирует Кавазашвили РИА Новости.

Сборная Украины в полуфинале стыковых матчей ЧМ-2022 обыграла Шотландию. Встреча в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Финальный матч между Украиной и Уэльсом пройдёт 5 июня в 19:00 мск.

Ранее Бэйл поделился ожиданиями от финального матча с командой Украины.