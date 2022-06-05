Кавазашвили — о словах Бэйла про сборную Украины: он признаёт политизированность Европы
- AP
- © Matt Dunham
«Если победить сборную страны, участвующей в боевых действиях, то надо извиняться? Бэйл, конечно, прекрасный футболист, но своими словами он признаёт, что вся Европа политизирована», — цитирует Кавазашвили РИА Новости.
Сборная Украины в полуфинале стыковых матчей ЧМ-2022 обыграла Шотландию. Встреча в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
Финальный матч между Украиной и Уэльсом пройдёт 5 июня в 19:00 мск.
Ранее Бэйл поделился ожиданиями от финального матча с командой Украины.