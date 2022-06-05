Metaratings: Федотов останется на посту главного тренера «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов продолжит работу в клубе.

Решение было принято после разговора специалиста с владельцем команды Борисом Ротенбергом, сообщает Metaratings.ru. Отмечается, что «Сочи» подтвердит продление контракта в ближайшее время.

Федотов является главным тренером «Сочи» с 2020 года. В сезоне-2021/22 он привёл команду к серебряной медали чемпионата России, обыграв «Динамо» в матче 30-го тура РПЛ в Москве на стадионе «ВТБ Арена» со счётом 5:1.

Ранее Ротенберг высказался о будущем Федотова в «Сочи».