Ротенберг: не видел в мыслях Федотова такого, чтобы он мог покинуть «Сочи»

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Владелец «Сочи» Борис Ротенберг высказался о будущем главного тренера команды Владимира Федотова.
Ротенберг: не видел в мыслях Федотова такого, чтобы он мог покинуть «Сочи»
  • РИА Новости

«Федотов — самодостаточный человек. Все видят, как его принимает команда. Не видел в его мыслях, чтобы он мог нашу команду покинуть. Команда его любит, он полностью отдаёт все силы ей», — цитирует Ротенберга «Известия».

Федотов является главным тренером «Сочи» с 2020 года. В сезоне-2021/22 он привёл команду к серебряной медали чемпионата России, обыграв «Динамо» в матче 30-го тура РПЛ в Москве на стадионе «ВТБ Арена» со счётом 5:1.

Ранее Федотов заявил, что «Сочи» никогда не был фарм-клубом для «Зенита».

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