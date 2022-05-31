Федотов: «Сочи» никогда не был фарм-клубом для «Зенита»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов заявил, что команда имеет свою футбольную историю и никогда не был фарм-клубом для петербургского «Зенита».

«Мы и словом, и игрой уже дали столько категоричных ответов на этот вопрос. «Сочи» — самостоятельная организация, у которой свой путь, своя футбольная история», — цитирует Федотова «Матч ТВ».

Федотов является главным тренером «Сочи» с 2020 года. В сезоне-2021/22 он привёл команду к серебряной медали чемпионата России, обыграв «Динамо» в матче 30-го тура РПЛ в Москве на стадионе «ВТБ Арена» со счётом 5:1.

Ранее Федотов заявил, что переход нападающего Матео Кассьерры в сочинский клуб можно назвать чудом.