Костя Цзю: рад, что Волков смог в очередной раз «переступить самого себя»
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«Для любого спортсмена, можно сказать, победа после поражения — это перевозрождение и уверенность в самом себе. Очень рад, что он смог в очередной раз переступить самого себя», — цитируют Цзю «Известия».
Отечественный спортсмен нанёс сопернику около десятка ударов по голове, после чего рефери Хёрб Дин остановил поединок спустя две минуты и 15 секунд после его начала. Для Волкова эта победа стала первой за три последних боя.
Ранее бывший боец смешанного стиля Олег Тактаров заявил, что Волков может победить любого бойца из топ-5 UFC.