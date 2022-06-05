Костя Цзю: рад, что Волков смог в очередной раз «переступить самого себя»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю прокомментировал победу россиянина Александра Волкова над суринамцем Жаирзиньо Розенстрайком на турнире UFC Fight Night 207.

«Для любого спортсмена, можно сказать, победа после поражения — это перевозрождение и уверенность в самом себе. Очень рад, что он смог в очередной раз переступить самого себя», — цитируют Цзю «Известия».

Отечественный спортсмен нанёс сопернику около десятка ударов по голове, после чего рефери Хёрб Дин остановил поединок спустя две минуты и 15 секунд после его начала. Для Волкова эта победа стала первой за три последних боя.

Ранее бывший боец смешанного стиля Олег Тактаров заявил, что Волков может победить любого бойца из топ-5 UFC.