Тактаров считает, что Волков может победить любого бойца из топ-5 UFC

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Бывший боец смешанного стиля Олег Тактаров отреагировал на победу россиянина Александра Волкова над суринамцем Жаирзиньо Розенстрайком на турнире UFC Fight Night 207.
Тактаров считает, что Волков может победить любого бойца из топ-5 UFC
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«У Саши очень большой потенциал, если его поставить с любыми бойцами из топ-5, он бы их всех так же окучил. Он очень правильно готовился к этому бою, всё здорово было спланировано», — цитирует Тактарова «Спорт-Экспресс».

По его словам, Волков сможет побороться за пояс чемпиона UFC после полной смены тренировок.

Отечественный спортсмен нанёс сопернику около десятка ударов по голове, после чего рефери Хёрб Дин остановил поединок спустя две минуты и 15 секунд после его начала. Для Волкова эта победа стала первой за три последних боя.

Ранее Розенстрайк сообщил, что разочарован из-за остановки боя. 

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