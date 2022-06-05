Розенстрайк сообщил, что разочарован из-за остановки боя с Волковым

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Суринамец Жаирзиньо Розенстрайк недоволен остановкой боя с россиянином Александром Волковым на турнире UFC Fight Night 207.
Розенстрайк сообщил, что разочарован из-за остановки боя с Волковым
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Я немного сбит с толку из-за того, как прошёл бой, и разочарован, что его остановили так рано. Это была опасная ситуация, но я был далёк от того, чтобы сдаться», — написал Розенстрайк в своём Twitter.

По словам бойца, у него нет серьёзных повреждений и он готов вновь подраться как можно скорее.

Отечественный спортсмен нанёс сопернику около десятка ударов по голове, вследствие чего рефери Хёрб Дин остановил поединок через две минуты 15 секунд после начала.

Для россиянина эта победа стала первой за три последних боя.

Ранее Волков поделился эмоциями от поединка с Розенстрайком.

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