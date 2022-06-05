Волков — о победе над Розенстрайком: счастлив вернуться на победный путь

Россиянин Александр Волков поделился эмоциями от поединка с суринамцем Жаирзиньо Розенстрайком на турнире UFC Fight Night 207.

«Когда я ударил его, он немного потерял концентрацию, так что это была отличная возможность добить его. Розенстрайк был почти на ковре. Я счастлив вернуться на победный путь», — цитирует Волкова MMAJunkie.

Отечественный спортсмен нанёс сопернику около десятка ударов по голове, после чего рефери Хёрб Дин остановил поединок спустя две минуты и 15 секунд после его начала.

Для Волкова эта победа стала первой за три последних боя.

Ранее россиянин Мовсар Евлоев единогласным решением судей победил американца Дэна Иге на UFC Fight Night 207.