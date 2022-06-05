Губерниев — об избрании Гуляева на пост президента СКР: теперь я спокоен за наши коньки
- РИА Новости
«Николай Гуляев возглавил СКР! Блестящий спортсмен, организатор. Теперь я спокоен за наши коньки!» — написал Губерниев в Telegram-канале.
Отчётно-выборный конгресс прошёл в Москве.
56-летний функционер является олимпийским чемпионом Калгари 1988 года. Занимал должность первого заместителя руководителя Департамента физической культуры и спорта города Москвы и первого вице-президента СКР. Также он входит в исполком Олимпийского комитета России (ОКР).
Ранее Гуляев сообщил, что на зимней Олимпиаде в Италии 2026 года основной задачей станет завоевание золотых медалей.