Губерниев — об избрании Гуляева на пост президента СКР: теперь я спокоен за наши коньки

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал избрание Николая Гуляева на пост президента Союза конькобежцев России (СКР).

«Николай Гуляев возглавил СКР! Блестящий спортсмен, организатор. Теперь я спокоен за наши коньки!» — написал Губерниев в Telegram-канале.

Отчётно-выборный конгресс прошёл в Москве.

56-летний функционер является олимпийским чемпионом Калгари 1988 года. Занимал должность первого заместителя руководителя Департамента физической культуры и спорта города Москвы и первого вице-президента СКР. Также он входит в исполком Олимпийского комитета России (ОКР).

Ранее Гуляев сообщил, что на зимней Олимпиаде в Италии 2026 года основной задачей станет завоевание золотых медалей.