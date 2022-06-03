Гуляев: основная задача российских конькобежцев на Играх-2026 — золото

Избранный на пост президента Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев, сообщил что на зимней Олимпиаде в Италии 2026 года основной задачей станет завоевание золотых медалей.

«В Италии хотелось бы видеть результат не хуже, чем в Китае. Но все-таки основная задача — золото. Кто ищет, тот всегда найдёт. Кто хочет, тот всегда добьётся», — цитирует Гуляева ТАСС.

По его словам, натурализация Виктора Ана была вынужденной мерой. Шорт-трек — молодой вид спорта для России. Ан со своими знаниями был необходим стране, что и доказала Олимпиада в Сочи.

«Мы завоевали три золота, одно серебро и одну бронзу», — сказал Гуляев.

Отчётно-выборный конгресс прошёл в Москве. По итогам выборов Гуляв набрал 34 голоса, Алексей Кравцов — 21, Вадим Морозов — два. 56-летний Гуляев является олимпийским чемпионом Калгари 1988 года. Он занимал должность первого заместителя руководителя Департамента физической культуры и спорта города Москвы и первого вице-президента Союза конькобежцев России. Он также входит в исполком Олимпийского комитета России (ОКР).

Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил новую политику защиты спортсменов от проявлений сексуального домогательства и насилия.