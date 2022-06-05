Колосков: сборная Уэльса серьёзно настроена на матч с Украиной

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от финального матча квалификации чемпионата мира 2022 года между Уэльсом и Украиной.
Колосков: сборная Уэльса серьёзно настроена на матч с Украиной
  • AP
  • © Matt Dunham

«Гарет Бэйл заявил, что команда будет играть в полную силу. Это говорит о серьёзном настрое валлийцев, ведь для многих из них участие в финальной части чемпионата мира — единственный шанс оставить след в истории», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

По его словам, победит тот, кто окажется сильнее в плане физической, технической и практической подготовки. 

Сборная Украины в полуфинале стыковых матчей ЧМ-2022 обыграла Шотландию. Встреча в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Финальный матч между Украиной и Уэльсом пройдёт 5 июня в 19:00 мск.

Ранее капитан сборной Уэльса форвард Гарет Бэйл поделился ожиданиями от финального матча с командой Украины.

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