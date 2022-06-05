Роднина: теперь Медведева и Загитова соревнуются в коммерции

Депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о возможном возращении фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой на соревнования.

«Забудьте вы уже об этом, они завершили свои спортивные карьеры и живут хорошей жизнью. Соревнуются сейчас в коммерции. Они могут приехать с показательными номерами, если надо будет», — цитирует Роднину Sport24.

Напомним, что Загитова в декабре 2019 года приостановила спортивную карьеру. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, Европы, России, а также финал Гран-при. В настоящий момент фигуристка сосредоточена на телевизионной деятельности и учёбе в университете.

Медведева является двукратной серебряной призёркой Олимпийских игр. Она дважды выиграла чемпионат мира, Европы и России, а также является двукратной победительницей финала Гран-при.

Ранее сообщалось, что Загитова вернулась к тренировкам после продолжительного отпуска.