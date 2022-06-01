Загитова вышла на лёд после отпуска

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Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова вернулась к тренировкам после продолжительного отпуска.
Загитова вышла на лёд после отпуска
  • РИА Новости

«Друзья, всем привет. Ну что… Я решила, что нужно уже пойти всё-таки на лёд. Ощущения очень интересные, как будто бы я первый раз встала на коньки», — написала Загитова в своём Telegram-канале.

Напомним, что 20-летняя спортсменка приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Она является единственной фигуристкой, которая выиграла Олимпийские игры, чемпионаты мира, Европы и России, а также стала победительницей финала Гран-при.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова высказала мнение, что желание Загитовой стать спортивным управленцем похвально, если она не планирует превращаться в чиновника.

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